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Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 10.06.2022 на сайте телеканала СТБ! Героизмом и смелостью простых украинцев восхищается весь мир. Гражданские лица совершают подвиги, благодаря которым становятся известнее звезд. Хотите узнать, какой он – народный героизм украинцев? Кто они – гражданские герои – и какие подвиги совершили? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 10.06.2022.
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