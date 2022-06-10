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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022 на сайті телеканалу СТБ! Через війну близько 5 мільйонів українців були змушені виїхати з країни. Багато українських знаменитостей також були змушені покинути рідний дім, чоловіка або дружину, стабільне життя та будувати все спочатку за кордоном. Хочете дізнатися, як живеться знаменитим емігрантам? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски