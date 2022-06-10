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Video: Неймовірна правда про українців: як живеться знаменитим емігрантам?

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре як живеться знаменитим емігрантам від 10.06.2022 на сайті СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022 на сайті телеканалу СТБ! Через війну близько 5 мільйонів українців були змушені виїхати з країни. Багато українських знаменитостей також були змушені покинути рідний дім, чоловіка або дружину, стабільне життя та будувати все спочатку за кордоном. Хочете дізнатися, як живеться знаменитим емігрантам? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022.

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