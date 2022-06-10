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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022 на сайті телеканалу СТБ! Григорій Решетнік поспілкувався з Максом Чмерковським – одним із найвідоміших героїв шоу Холостяк. Він – українець, проте вже десятки років живе в Америці. На момент повномасштабного вторгнення росії в Україну Макс був у Києві та готувався до зйомок. Григорій Решетнік запитав у Максима, як йому вдалося виїхати з України та чим він зараз допомагає. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022.
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