Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Неймовірна правда про українців: Макс Чмерковський про виїзд з України та волонтерство

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Макс Чмерковський про виїзд з України та волонтерство від 10.06.2022 на сайті СТБ
Дивіться також
Випуск від 10.06.2022 |Частина 1 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: як світові музиканти підтримують Україну на концертах?...
Випуск від 10.06.2022 |Частина 2 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: народний героїзм українців...
Випуск від 10.06.2022 |Частина 3 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: як живеться знаменитим емігрантам?...
Випуск від 03.06.2022 |03.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: активізм на Каннському кінофестивалі 2022...
Випуск від 03.06.2022 |03.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: зіркові пари, яких розлучила війна...
Випуск від 03.06.2022 |03.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: украинские звезды, которые были на грани жизни и смерти...
Випуск від 10.06.2022 | 10.06.2022 | Неймовірна правда про українців

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022 на сайті телеканалу СТБ! Григорій Решетнік поспілкувався з Максом Чмерковським – одним із найвідоміших героїв шоу Холостяк. Він – українець, проте вже десятки років живе в Америці. На момент повномасштабного вторгнення росії в Україну Макс був у Києві та готувався до зйомок. Григорій Решетнік запитав у Максима, як йому вдалося виїхати з України та чим він зараз допомагає. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send