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Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 10.06.2022 на сайте телеканала СТБ! Григорий Решетник пообщался с Максом Чмерковским – одним из самых известных героев шоу Холостяк. Он – украинец, но уже десятки лет живет в Америке. На момент полномасштабного вторжения россии в Украину Макс был в Киеве и готовился к съемкам. Григорий Решетник спросил Максима, как ему удалось выехать из Украины и чем он сейчас помогает. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 10.06.2022.
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