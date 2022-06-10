Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 10.06.2022 на сайте телеканала СТБ! Пока наши защитники отчаянно уничтожают оккупантов на фронте, гражданские также проявляют смелость и героизм. От маленького до большого, от молодого до старшего украинцы доказывают, что они супергерои, которых нельзя покорить.

В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 10.06.2022 вы узнаете, как мировые музыканты поддерживают Украину на своих концертах, как украинские звезды волонтерят и помогают ВСУ и как живется знаменитым эмигрантам. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 10.06.2022 на СТБ!

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