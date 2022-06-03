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Выпуск от 03.06.2022 |03.06.2022| Неймовірна правда про українців
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Неймовірна правда про українців: украинские звезды, которые были на грани жизни и смерти...
В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 03.06.2022 вы услышите истории украинских звезд, которые вступили в ряды ВСУ после начала полномасштабной войны в Украине. Тарас Тополя, Андрей Хлывнюк, Дмитрий Дикусар и Майкл Щур – что за три месяца войны успели пережить украинские селебритиз на передовой? Узнаете прямо сейчас у Все буде добре. Неймовірна правда про українців.
Также вы узнаете, как французская активистка поддержала украинских женщин на Каннском кинофестивале, и увидите сюжет о главных символах этой войны. Все это и многое другое не пропустите во Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 03.06.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски