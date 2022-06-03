В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 03.06.2022 вы услышите истории украинских звезд, которые вступили в ряды ВСУ после начала полномасштабной войны в Украине. Тарас Тополя, Андрей Хлывнюк, Дмитрий Дикусар и Майкл Щур – что за три месяца войны успели пережить украинские селебритиз на передовой? Узнаете прямо сейчас у Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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