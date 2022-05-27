Не пропустите героические истории украинцев, которые с каждым днем приближают Украину к победе, – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 27.05.2022.
Более трех месяцев мы не опускаем руки, объединяемся и всем народом боремся за свободу нашего народа. Жестокий враг не оставляет попыток взять над нами вверх, но они обречены на фиаско. Ведь наше стремление к справедливости, воле и жизни нельзя победить!
В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 27.05.2022 вы узнаете, как весь мир помогает нам давать отпор врагу. Мы расскажем истории украинских звезд, дома и квартиры которых были разрушены во время активных боевых действий. А также приведем убедительные доводы, почему нас невозможно победить. Оставайтесь с нами – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 27.05.2022 на сайте телеканала СТБ.
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