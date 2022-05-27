В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців вы узнаете, как мир поддерживает Украину в борьбе с оккупантами, что делают украинские селебритиз для приближения нашей победы и какая судьба ждет российских спортсменов, открыто поддержавших преступные действия путина.

В этом году Каннский кинофестиваль был открыт речью президента Украины Владимира Зеленского. Гарант в очередной раз отметил важность освещения событий войны 2022 года в Украине и призвал представителей киноиндустрии не молчать. В другой части Канн три украинца – Евгений Клопотенко, Jamala и кот Степан – получили мировые премии World Influencers and Bloggers Awards 2022. Что в мире говорят об Украине? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців на СТБ.

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