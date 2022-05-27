У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців ви дізнаєтеся, як світ підтримує Україну у боротьбі з окупантами, що роблять українські селебрітіз для наближення нашої перемоги та яка доля чекає на російських спортсменів, які відкрито підтримали злочинні дії путіна.

Цьогорічний Каннський кінофестиваль був відкритий промовою президента України Володимира Зеленського. Гарант вкотре наголосив на важливості висвітлення подій війни 2022 року в Україні та закликав представників кіноіндустрії не мовчати. В іншій частині Канн три українці – Євген Клопотенко, Jamala та кіт Степан – отримали світові премії World Influencers and Bloggers Awards 2022. Що у світі говорять про Україну? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців на СТБ.

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Гумор під час війни