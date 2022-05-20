Українців не перемогти, адже навіть під час війни ми не втрачаємо почуття гумору! Дивіться у програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 20.05.2022, як українці продовжують невтомно жартувати над самими собою і, звичайно ж, над тією дикістю, в яку поринула росія. Дивіться добірку українського гумору про біологічну зброю та страшну бавовну у програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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