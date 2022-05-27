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Последствия «русского мира» на себе почувствовали тысячи украинцев, и звезды – не исключение. После возвращения в такой родной Ирпень танцовщица Илона Гвоздева увидела полностью разрушенный дом. А певица Светлана Тарабарова не может подобрать слов от увиденного в селе Дмитровка, где проживала артистка. Разгромленные и разграбленные дома, разрушенные школы и детские сады… Кого еще из звезд российские оккупанты лишили дома? Все истории смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски

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