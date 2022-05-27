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Ви дивитеся онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців на сайті СТБ.
Наслідки «руського міра» на собі відчули тисячі українців, і зірки – не виняток. Після повернення до такого рідного Ірпеня танцівниця Ілона Гвоздьова побачила вщент зруйнований будинок. А співачка Світлана Тарабарова не може підібрати слів від побаченого у селі Дмитрівка, де проживала артистка. Розгромлені та пограбовані будинки, зруйновані школи та дитячі садки… Кого ще з зірок російські окупанти позбавили будинку? Усі історії дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски
Каннський кінофестиваль 2022 і фіаско російських спортсменів