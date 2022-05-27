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Video: Неймовірна правда про українців: українські зірки, які втратили дім під час війни 2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Українські зірки, які втратили дім під час війни 2022 від 27.05.2022 на сайті СТБ
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Ви дивитеся онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців на сайті СТБ.

Наслідки «руського міра» на собі відчули тисячі українців, і зірки – не виняток. Після повернення до такого рідного Ірпеня танцівниця Ілона Гвоздьова побачила вщент зруйнований будинок. А співачка Світлана Тарабарова не може підібрати слів від побаченого у селі Дмитрівка, де проживала артистка. Розгромлені та пограбовані будинки, зруйновані школи та дитячі садки… Кого ще з зірок російські окупанти позбавили будинку? Усі історії дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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