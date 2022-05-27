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Не пропустіть героїчні історії українців, які з кожним днем наближають Україну до перемоги, – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 27.05.2022.

Понад три місяці ми не опускаємо руки, гуртуємося та усім народом боремося за свободу нашого народу. Жорстокий ворог не полишає спроб взяти над нами верх, але вони приречені на фіаско. Адже наше прагнення до справедливості, волі та життя не можна перемогти!

У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 27.05.2022 ви дізнаєтеся, як увесь світ допомагає нам давати відсіч ворогу. Ми розповімо історії українських зірок, будинки та квартири яких зазнали руйнувань під час активних бойових дій. А також наведемо переконливі аргументи, чому нас неможливо перемогти. Залишайтеся з нами – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 27.05.2022 на сайті телеканалу СТБ.

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