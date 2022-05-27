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Video: Неймовірна правда про українців: порятунок чотирилапих друзів

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Порятунок чотирилапих друзів від 27.05.2022 на сайті СТБ
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Проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців вкотре наголосить і підтвердить: для України, на відміну від злочинної росії, важливе кожне життя. Це щоденно доводять небайдужі українці, працівники ДСНС та інших служб порятунку, які роблять все можливе, аби врятувати не тільки людські життя, а й життя домашніх тварин. Залишайтеся з нами – побачте зворушливі та героїчні історії порятунку чотирилапих улюбленців. Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців на СТБ.

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