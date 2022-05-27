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Video: Неймовірна правда про українців: спасение четырехлапых друзей

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все Буде Добре Спасение четырехлапых друзей от 27.05.2022 на сайте СТБ
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Проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців в очередной раз подчеркнет и подтвердит: для Украины, в отличие от преступной россии, важна каждая жизнь. Это ежедневно доказывают небезразличные украинцы, работники ГСЧС и других служб спасения, которые делают все возможное, чтобы спасти не только человеческую жизнь, но и жизнь домашних животных. Оставайтесь с нами – увидите трогательные и героические истории спасения четырехлапых любимцев. Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців на СТБ.

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