Проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців в очередной раз подчеркнет и подтвердит: для Украины, в отличие от преступной россии, важна каждая жизнь. Это ежедневно доказывают небезразличные украинцы, работники ГСЧС и других служб спасения, которые делают все возможное, чтобы спасти не только человеческую жизнь, но и жизнь домашних животных. Оставайтесь с нами – увидите трогательные и героические истории спасения четырехлапых любимцев. Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців на СТБ.

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски

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