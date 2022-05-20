У програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 20.05.2022 дивіться, як українські та світові зірки роблять все, щоб наблизити нашу перемогу!

Поки Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні, російські зірки, такі як Філіп Кіркоров, правдами та неправдами намагалися потрапити на конкурс, куди росіянам тепер вхід заказаний. Яке жорстоке розчарування чекало на нього там – дивіться у програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 20.05.2022.

Світові зірки продовжують підтримувати Україну. Спортсмени продають кубки, медалі та бутси на аукціонах, дочка Кузьми Скрябіна продала його концертну футболку, а актор Річард Гір вирішив розлучитися зі своїм улюбленим кабріолетом заради збирання грошей для України.

Але справжніми героями під час війни в Україні стали наші діти. Це і п’ятнадцятирічна Ліза Чернишенко, яка вивезла чотирьох дорослих з-під обстрілів, і маленька Амелія Анисович, яка співала у бомбосховищі, щоб розвеселити себе та інших. Дивіться більше сюжетів про неймовірних дорослих та маленьких українців у програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 20.05.2022.

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Випуск Неймовірна правда про українців від 13.05.2022