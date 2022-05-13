Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 13.05.2022, у якому ви дізнаєтеся, як світові селебрітіз підтримують Україну.

Війна в Україні триває, й кожен день приносить нові випробування для кожного. Попри злочинні наміри ворога, українці згуртувалися, щоб виборювати перемогу крок за кроком. Український шоу-бізнес не залишився осторонь, а став частиною одного організму, який бореться за свободу. Хто зі знаменитостей вступив до лав ЗСУ та ТрО? Як українські селебрітіз допомагають українцям? Дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 13.05.2022.

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