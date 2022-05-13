Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 13.05.2022, в котором вы узнаете, как мировые селебрити поддерживают Украину.

Война в Украине идет, и каждый день приносит новые испытания для каждого. Несмотря на преступные намерения врага, украинцы сплотились, чтобы бороться за победу шаг за шагом. Украинский шоу-бизнес не остался в стороне, а стал частью одного организма, который борется за свободу. Кто из знаменитостей вступил в ряды ВСУ и ТрО? Как украинские селебрити помогают украинцам? Смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 13.05.2022.

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски

Выпуск Неймовірна правда про українців от 06.05.2022