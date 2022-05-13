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Video: Неймовірна правда про українців: как звезды и их близкие пережили ужасы оккупации?

Смотреть онлайн Выпуск от 13.05.2022 выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все буде добре звезды пережившие оккупацию от 13.05.2022 на сайте СТБ
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Гостомель, Ирпень, Мариуполь, Буча – эти названия городов и городков отзываются болью в сердце каждого украинца. Ад оккупации также пережили и украинские звезды, которые спаслись и делятся правдой о военных преступлениях россиян. Узнайте о горьком опыте жизни в оккупации прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 13.05.2022 на СТБ!

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