В Нью-Йорке состоялся ежегодный праздник моды и эпатажа Met Gala, в котором приняли участие самые известные мировые селебрити. Кто вспомнил войну в Украине и выразил теплые слова поддержки? Какие мировые звезды помогают украинским семьям, которые оказались в беде? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 13.05.2022 на сайте СТБ!

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски

Талантливые воины ВСУ вдохновляют украинцев