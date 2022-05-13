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Video: Неймовірна правда про українців: мировые селебрити помогают Украине

Смотреть онлайн Выпуск от 13.05.2022 выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все буде добре селебрити помогают Украине от 13.05.2022 на сайте СТБ
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В Нью-Йорке состоялся ежегодный праздник моды и эпатажа Met Gala, в котором приняли участие самые известные мировые селебрити. Кто вспомнил войну в Украине и выразил теплые слова поддержки? Какие мировые звезды помогают украинским семьям, которые оказались в беде? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 13.05.2022 на сайте СТБ!

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Талантливые воины ВСУ вдохновляют украинцев

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