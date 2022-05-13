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У Нью-йорку відбулося щорічне свято моди й епатажу Met Gala, у якому взяли участь найвідоміші світові селебрітіз. Хто згадав війну в Україні та висловив теплі слова підтримки? Які світові зірки допомагають українським родинам, які опинилися в скрутному становищі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 13.05.2022 на сайті СТБ!
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