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Video: Неймовірна правда про українців: світові селебрітіз допомагають Україні

Дивитись онлайн Выпуск от 13.05.2022 випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все буде добре селебрітіз допомагають Україні від 13.05.2022 на сайті СТБ
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У Нью-йорку відбулося щорічне свято моди й епатажу Met Gala, у якому взяли участь найвідоміші світові селебрітіз. Хто згадав війну в Україні та висловив теплі слова підтримки? Які світові зірки допомагають українським родинам, які опинилися в скрутному становищі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 13.05.2022 на сайті СТБ!

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