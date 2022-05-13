У Нью-йорку відбулося щорічне свято моди й епатажу Met Gala, у якому взяли участь найвідоміші світові селебрітіз. Хто згадав війну в Україні та висловив теплі слова підтримки? Які світові зірки допомагають українським родинам, які опинилися в скрутному становищі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 13.05.2022 на сайті СТБ!

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски

Талановиті воїни ЗСУ надихають українців