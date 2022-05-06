Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 06.05.2022, в котором вы узнаете, как украинские и мировые звезды помогают Украине и приближают победу.

Украинцы – очень поющий народ. Для многих артистов песня – лучший способ выразить свою любовь и поддержку. С начала войны украинские певцы и певицы выпустили много песен, пронизанных патриотизмом и верой в победу. Владимир Дантес выпустил свою первую песню на украинском и в повседневной жизни начал общаться на соловьином языке. А Тарас Тополя презентовал совместный клип группы Антитела и Ed Sheeran. Смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 06.05.2022 и узнайте, как украинские звезды помогают ВСУ и поддерживают боевой дух народа.

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