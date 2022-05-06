Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Смотрите также
Выпуск от 06.05.2022 |Часть 1 |06.05.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: как звезды поддерживают ВСУ?...
Выпуск от 06.05.2022 |Часть 2 |06.05.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: как звездные родители говорили с детьми о войне?...
Выпуск от 06.05.2022 | 06.05.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 06.05.2022, в котором вы узнаете, как украинские и мировые звезды помогают Украине и приближают победу.

Украинцы – очень поющий народ. Для многих артистов песня – лучший способ выразить свою любовь и поддержку. С начала войны украинские певцы и певицы выпустили много песен, пронизанных патриотизмом и верой в победу. Владимир Дантес выпустил свою первую песню на украинском и в повседневной жизни начал общаться на соловьином языке. А Тарас Тополя презентовал совместный клип группы Антитела и Ed Sheeran. Смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 06.05.2022 и узнайте, как украинские звезды помогают ВСУ и поддерживают боевой дух народа.

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски

Выпуск Неймовірна правда про українців от 29.04.2022

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить