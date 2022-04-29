Вы смотрите проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.04.2022, в котором Надежда Матвеева и Григорий Решетник рассказывают о том, как украинские и мировые звезды помогают нашей стране.

Просто сейчас вы узнаете, кто из известных украинских пар уже готов усыновить детей, потерявших родителей из-за войны. Увидите, как польский священник во время службы в храме включил песню «Ой у лузі червона калина». И как в итальянской церкви в Неаполе появилась икона с изображением Мадонны из киевского метро. Еще больше интересного о том, как мир поддерживает Украину, смотрите в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.04.2022.

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски

Выпуск Неймовірна правда про українців от 06.05.2022