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Украину поддерживают топовые актеры Голливуда, нашим мужеством восхищаются мировые артисты, в нас верит практически весь мир. Но самое главное, что мы – украинцы – каждый день приближаем победу, помогая ВСУ. Хотите узнать, как украинские звезды помогают Украине в условиях войны? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 06.05.2022 на СТБ!
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