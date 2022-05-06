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Video: Неймовірна правда про українців: как звездные родители говорили с детьми о войне?

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все Буде Добре как звездные родители говорили с детьми о войне от 06.05.2022 на сайте СТБ
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Смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 06.05.2022 и узнайте, как звездные родители объясняли детям, что происходит в стране. Называли ли они войну войной или подбирали какой-нибудь более лояльный ответчик? Узнайте прямо сейчас! Также в сюжете Все буде добре. Неймовірна правда про українців услышите советы психолога Андрея Жельветро по поводу того, как помочь ребенку легче пережить войну.

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В украинских женщин новые краши: кто они?

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