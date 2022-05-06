Дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 06.05.2022 на сайті СТБ!

Україну підтримують топові актори Голлівуду, нашою мужністю захоплюються світові артисти, у нас вірить майже весь світ. Проте найголовніше, що ми – українці – щодня наближаємо перемогу, допомагаючи ЗСУ. Хочете дізнатися, як українські зірки допомагають Україні в умовах війни? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 06.05.2022 на СТБ!

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Як зіркові батьки говорили з дітьми про війну?