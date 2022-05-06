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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 06.05.2022, у якому ви дізнаєтеся, як українські та світові зірки допомагають Україні та наближають перемогу.

Українці – дуже співочий народ. Для багатьох артистів пісня – найкращий спосіб висловити свою любов і підтримку Україні. З початку війни українські співаки та співачки випустили багато пісень, які пронизані патріотизмом і вірою в перемогу. Володимир Дантес випустив свою першу пісню українською і в повсякденному житті перейшов на спілкування солов’їною мовою. А Тарас Тополя презентував сумісний кліп гурту Антитіла та Ed Sheeran. Дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 06.05.2022 та дізнайтеся, як українські зірки допомагають ЗСУ та підтримують бойовий дух народу.

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