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Макс Барських, Віталій Козловський, Влад Яма, Олег Винник завжди буди секс-символами України, проте часи змінилися. За час повномасштабного вторгнення росії в українців з’явилися нові герої та нові кумири – хлопці із ЗСУ та керівництво країни. Хто з українських чоловіків влюбив у себе мільйони дівчат? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 06.05.2022.
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