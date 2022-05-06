Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 06.05.2022 на сайті СТБ.

Макс Барських, Віталій Козловський, Влад Яма, Олег Винник завжди буди секс-символами України, проте часи змінилися. За час повномасштабного вторгнення росії в українців з’явилися нові герої та нові кумири – хлопці із ЗСУ та керівництво країни. Хто з українських чоловіків влюбив у себе мільйони дівчат? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 06.05.2022.

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Воєнна творчість українців