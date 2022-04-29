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Ви дивитесь проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.04.2022, в якому Надія Матвєєва та Григорій Решетник розповідають про те, як українські та світові зірки допомагають нашій державі.

Просто зараз ви дізнаєтесь, хто з відомих українських пар вже готовий всиновити дітей, які втратили батьків через війну. Побачите, як польський священник під час служби у храмі увімкнув пісню «Ой у лузі червона калина». І як в італійській церкві в Неаполі з’явилася ікона з зображенням Мадонни з київського метро. Ще більше цікавого про те, як світ підтримує Україну, дивіться в програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.04.2022.

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