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В програмі Все буде добре. Неймовірна правда про Українців випуск від 29.04.2022 Дмитро Карпачов розкаже, чому так важливо не відкладати життя на потім, особливо під час війни. Також ви побачите, як відбулася церемонія Головної музичної премії Латинської Америки, на якій заспівала та виступила з промовою співачка NK. А також дізнаєтеся, які зіркові українські родини вже готові всиновлювати дітей, що втратили своїх батьків через війну. Все це не пропустіть в програмі Все буде добре. Неймовірна правда про Українців випуск від 29.04.2022.
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