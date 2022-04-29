В программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.04.2022 Дмитрий Карпачев расскажет, почему так важно не откладывать жизнь на потом, особенно во время войны. Также вы увидите, как состоялась церемония Главной музыкальной премии Латинской Америки, на которой спела и выступила с речью певица NK. А также узнаете, какие звездные украинские семьи уже готовы усыновлять детей, потерявших своих родителей из-за войны. Все это не упустите в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.04.2022.

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Как мировые звезды поддерживают Украину?