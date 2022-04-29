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Video: Неймовірна правда про українців: які світові зірки підтримують Україну

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Які світові зірки підтримують Україну від 29.04.2022 на сайті СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.04.2022 на сайті СТБ. Зірки світового масштабу не залишаються осторонь і намагаються тим чи іншим чином підтримати Україну. Американка українського походження Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер зібрали на потреби України понад 30 мільйонів доларів, а Девід Бекхем на один день віддав свій акаунт в Instagram завідувачці харківського перинатального центру, щоб та могла показати світові, що відбувається в Україні. Як ще закордонні зірки підтримали нашу державу? Дивіться просто зараз в проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.04.2022.

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