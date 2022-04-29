Дивіться також
Випуск від 29.04.2022 |Частина 1 |29.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: українські зірки готові всиновлювати сиріт війни...
Випуск від 29.04.2022 |Частина 2 |29.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: які світові зірки підтримують Україну...
Випуск від 29.04.2022 |Частина 4 |29.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: російські зірки, які не бояться говорити про війну...
Випуск від 22.04.2022 |Частина 1 |22.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: хто із зірок воює на інформаційному фронті...
Випуск від 22.04.2022 |22.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: хто з українських зірок пішов воювати за Україну...
Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.04.2022 дивіться онлайн на сайті СТБ. Зірки українського шоу-бізнесу від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну не припиняють дивувати своєю сміливістю та самопожертвою. Красива та ефектна Даша Астаф’єва б’є всі рекорди зі швидкості чищення картоплі на волонтерській кухні, Alyona Alyona фасує ліки в аптеці. Чим ще українські зірки допомагають Україні? Дивіться в програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.04.2022 на сайті СТБ.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски
Російські зірки, які не бояться говорити про війну