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Video: Неймовірна правда про українців: як волонтерять українські зірки?

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Як волонтерять українські зірки? від 29.04.2022 на сайті СТБ
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Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.04.2022 дивіться онлайн на сайті СТБ. Зірки українського шоу-бізнесу від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну не припиняють дивувати своєю сміливістю та самопожертвою. Красива та ефектна Даша Астаф’єва б’є всі рекорди зі швидкості чищення картоплі на волонтерській кухні, Alyona Alyona фасує ліки в аптеці. Чим ще українські зірки допомагають Україні? Дивіться в програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.04.2022 на сайті СТБ.

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Російські зірки, які не бояться говорити про війну

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