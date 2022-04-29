Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.04.2022 дивіться онлайн на сайті СТБ. Зірки українського шоу-бізнесу від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну не припиняють дивувати своєю сміливістю та самопожертвою. Красива та ефектна Даша Астаф’єва б’є всі рекорди зі швидкості чищення картоплі на волонтерській кухні, Alyona Alyona фасує ліки в аптеці. Чим ще українські зірки допомагають Україні? Дивіться в програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.04.2022 на сайті СТБ.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски

Російські зірки, які не бояться говорити про війну