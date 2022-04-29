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Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.04.2022 на сайте СТБ. Звезды мирового масштаба не остаются в стороне и пытаются тем или иным образом поддержать Украину. Американка украинского происхождения Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер собрали на нужды Украины более 30 миллионов долларов, а Дэвид Бэкхем на один день отдал свой аккаунт в Instagram заведующей харьковским перинатальным центром, чтобы та могла показать миру, что происходит в Украине. Как еще зарубежные звезды поддержали наше государство? Смотрите прямо сейчас в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.04.2022.
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