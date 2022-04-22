Не пропустіть прем’єру – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 22.04.2022.

Триває другий місяць війни в Україні. Щодня десятки тисяч українців роблять надможливе, аби зберегти країну, її свободу та повернути цілісність і суверенітет. З-поміж них є й українські зірки, війна в Україні для яких стала також випробуванням. У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 22.04.2022 ми розповімо, хто з українських зірок воює на фронті, хто підтримує народ і всіляко допомагає в інформаційній війні. А також, хто з зірок України мовчить про реальну ситуацію в країні та пояснимо, чому вони стали на бік зла. Дізнайтеся більше – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 22.04.2022 на СТБ.

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