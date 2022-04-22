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Video: Неймовірна правда про українців: хто із зірок воює на інформаційному фронті

Дивитись онлайн Выпуск от 22.04.2022 випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все буде добре від 22.04.2022 Частина 1 на сайті СТБ
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Ви дивитеся онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців на сайті СТБ.

Світ не стоїть осторонь війни в Україні. Спортсмени, музиканти, актори, танцівники активно підтримують український народ. Кількість проведених благодійних заходів на підтримку України вже перевалила за десяток. Pink Floyd разом із фронтменом гурту Бумбокс Андрієм Хливнюком записали гімн Українських січових стрільців Ой у лузі червона калина. А син Девіда Бекхема Бруклін разом зі своєю нареченою Ніколою Пельтц закликали гостей весілля замість подарунків перерахувати гроші українському народу. Як ще зірки підтримують Україну? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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Хто з українських зірок пішов воювати за Україну?

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