Дивіться також
Випуск від 22.04.2022 |Часть 1 |22.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: хто із зірок воює на інформаційному фронті...
Випуск від 22.04.2022 |Часть 3 |22.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: хто з українських знаменитостей мовчить про війну...
Випуск від 22.04.2022 |Часть 4 |22.04.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: знамениті українці, які підтримують український народ...
Були зірками, а стали захисниками! Ведучі проєкту Все буде добре. Неймовірна правда про українців розкажуть про селебрітіз, які залишили в минулому свою основну діяльність та стали на захист рідної України.
Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк один із перших вступив до лав територіальної оборони Києва, адже хто, як не він, стане на захист країни, де він народився й де ростуть його діти. До музиканта приєдналися футболіст Олександр Алієв, біатлоністка Анастасія Маркушина та Нікіта Добринін. Хто ще з українських зірок пішов воювати за Україну? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців на сайті СТБ.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски