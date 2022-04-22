Були зірками, а стали захисниками! Ведучі проєкту Все буде добре. Неймовірна правда про українців розкажуть про селебрітіз, які залишили в минулому свою основну діяльність та стали на захист рідної України.

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк один із перших вступив до лав територіальної оборони Києва, адже хто, як не він, стане на захист країни, де він народився й де ростуть його діти. До музиканта приєдналися футболіст Олександр Алієв, біатлоністка Анастасія Маркушина та Нікіта Добринін. Хто ще з українських зірок пішов воювати за Україну? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців на сайті СТБ.

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Хто з українських знаменитостей мовчить про війну?