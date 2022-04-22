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Мир не стоит в стороне от войны в Украине. Спортсмены, музыканты, актеры, танцовщики активно поддерживают украинский народ. Количество проведенных благотворительных мероприятий в поддержку Украины уже перевалило за десяток. Pink Floyd вместе с фронтменом группы Бумбокс Андреем Хлывнюком записали гимн Украинских сечевых стрелков Ой у лузі червона калина. А сын Дэвида Бекхэма Бруклин вместе со своей невестой Николой Пельтц призвали гостей свадьбы вместо подарков перечислить деньги украинскому народу. Как еще звезды поддерживают Украину? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн Все буде добре. Неймовірна правда про українців.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски