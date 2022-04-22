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Были звездами, а стали защитниками! Ведущие проекта Все буде добре. Неймовірна правда про українців расскажут о селебритиз, которые оставили в прошлом свою основную деятельность и стали на защиту родной Украины.
Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк один из первых вступил в ряды территориальной обороны Киева, ведь кто, как не он, станет в защиту страны, где родился и где растут его дети. К музыканту присоединились футболист Александр Алиев, биатлонистка Анастасия Маркушина и Никита Добрынин. Кто еще из украинских звезд пошел воевать за Украину? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців на сайте СТБ.
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