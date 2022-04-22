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Video: ​​​​​​​Неймовірна правда про українців: кто из украинских звезд пошел воевать за Украину

Смотреть онлайн Выпуск от 22.04.2022 выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все буде добре от 22.04.2022 Часть 2 на сайте СТБ
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Были звездами, а стали защитниками! Ведущие проекта Все буде добре. Неймовірна правда про українців расскажут о селебритиз, которые оставили в прошлом свою основную деятельность и стали на защиту родной Украины.

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк один из первых вступил в ряды территориальной обороны Киева, ведь кто, как не он, станет в защиту страны, где родился и где растут его дети. К музыканту присоединились футболист Александр Алиев, биатлонистка Анастасия Маркушина и Никита Добрынин. Кто еще из украинских звезд пошел воевать за Украину? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців на сайте СТБ.

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Кто из украинских знаменитостей молчит о войне?

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