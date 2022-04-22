Не пропустите премьеру – смотрите онлайн проект. Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 22.04.2022.

Идет второй месяц войны в Украине. Каждый день десятки тысяч украинцев делают сверхвозможное, чтобы сохранить страну, ее свободу и вернуть целостность и суверенитет. Среди них есть и украинские звезды, война в Украине для которых стала также испытанием. В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 22.04.2022 мы расскажем, кто из украинских звезд воюет на фронте, кто поддерживает народ и всячески помогает в информационной войне. А также, кто из звезд Украины молчит о реальной ситуации в стране, и объясним, почему они стали на сторону зла. Узнайте больше – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 22.04.2022 на СТБ.

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