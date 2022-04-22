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Video: Неймовірна правда про українців: хто з українських знаменитостей мовчить про війну

Дивитись онлайн Выпуск от 22.04.2022 випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все буде добре від 22.04.2022 Частина 3 на сайті СТБ
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Надія Матвєєва та Григорій Решетник у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців піднімуть не дуже приємну тему. Українські зірки, які мовчать про ситуацію в Україні, – зрадники країни, що закривають очі на війну в Україні. На жаль, їхній список чималий. Регіна Тодоренко, Ані Лорак, MARUV, Софія Стужук. Чому вони так різко замовчали? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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