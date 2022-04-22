Не пропустіть продовження історій про відчайдушних українців – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

Частина українських зірок сміливо взяли до рук бойову зброю, інші тримають ту, що влучає в ціль не слабше, – свій голос і слово. На інформаційному фронті сформувалася величезна армія зірок України, які 24/7 підтримують свою батьківщину та роблять усе, щоб ворог отримав за заслугами. Тіна Кароль, Святослав Вакарчук, Сергій Танчинець, Макс Барських та десятки інших українських селебрітіз допомагають вести країну до перемоги. Більше про знаменитих українців, які підтримують свій народ, у відео – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців на СТБ.

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