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Video: Неймовірна правда про українців: знаменитые украинцы, поддерживающие украинский народ

Смотреть онлайн Выпуск от 22.04.2022 выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все буде добре от 22.04.2022 Часть 4 на сайте СТБ
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Не пропустите продолжение историй об отчаянных украинцах – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

Часть украинских звезд смело взяли в руки боевое оружие, другие держат попадающее в цель не слабее – свой голос и слово. На информационном фронте сформировалась огромная армия звезд Украины, которые 24/7 поддерживают свою родину и делают все, чтобы враг получил по заслугам. Тина Кароль, Святослав Вакарчук, Сергей Танчинец, Макс Барских и десятки других украинских селебритиз помогают вести страну к победе. Больше о знаменитых украинцах, поддерживающих свой народ, в видео – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців на СТБ.

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