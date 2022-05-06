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Дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 06.05.2022 та дізнайтеся, як зіркові батьки пояснювали дітям, що відбувається у країні. Чи називали вони війну війною або підбирали якийсь більш лояльний відповідник? Дізнайтеся просто зараз! Також у сюжеті Все буде добре. Неймовірна правда про українців почуєте поради психолога Андрія Жельветро щодо того, як допомогти дитині легше пережити війну.
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