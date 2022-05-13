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Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Буча – ці назви міст та містечок відгукуються болем у серці кожного українця. Пекло окупації, яке пережили мешканці цих міст, не оминуло й українських зірок, які врятувалися та діляться правдою про військові злочини росіян. Дізнайтеся про гіркий досвід життя в окупації просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 13.05.2022 на СТБ!
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