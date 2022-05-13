Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 13.05.2022 на сайті СТБ, щоб дізнатися, хто піднімає бойовий дух українців своєю творчістю. Героїзм українських військових вражає та надихає весь світ. Але бійці ЗСУ славляться не лише військовою майстерністю, а й талантами, які мотивують українців. Хто вони, нові герої України? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 13.05.2022 на СТБ!

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Як зірки та їхні родичі пережили жахи окупації?