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Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні 2022, тоді як російські зірки продовжують ганьбитися. Філіп Кіркоров опинився на льоду, намагаючись потрапити на конкурс, а його колеги примудряються зганьбитися на кожному виступі в росії. У цей час решта світової спільноти підтримує Україну, а київське метро стало місцем проведення концертів українських та світових зірок! Дивіться у програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 20.05.2022.
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