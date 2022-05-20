Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні 2022, тоді як російські зірки продовжують ганьбитися. Філіп Кіркоров опинився на льоду, намагаючись потрапити на конкурс, а його колеги примудряються зганьбитися на кожному виступі в росії. У цей час решта світової спільноти підтримує Україну, а київське метро стало місцем проведення концертів українських та світових зірок! Дивіться у програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 20.05.2022.

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