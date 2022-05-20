Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Неймовірна правда про українців: Ліза Чернишенко та інші діти-герої

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Ліза Чернишенко та інші діти-герої від 20.05.2022 на сайті СТБ
Дивіться також
Випуск від 20.05.2022 |Частина 1 |20.05.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: перемога на Євробаченні та ганьба російських зірок...
Випуск від 20.05.2022 |Частина 3 |20.05.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: як змінилося життя українських зірок під час війни?...
Випуск від 20.05.2022 |Частина 4 |20.05.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: гумор під час війни...
Випуск від 13.05.2022 |Частина 1 |13.05.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: світові селебрітіз допомагають Україні...
Випуск від 13.05.2022 |Частина 2 |13.05.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: талановиті воїни ЗСУ надихають українців...
Випуск від 13.05.2022 |Частина 3 |13.05.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: як зірки та їхні родичі пережили жахи окупації?...
Випуск від 20.05.2022 | 20.05.2022 | Неймовірна правда про українців

Неймовірна правда про українців: Ліза Чернишенко та інші діти-герої

Війна в Україні позбавила наших дітей справжнього дитинства. Дивіться у програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 20.05.2022, як навіть наймолодші українці виявляють недитячу мужність та героїзм. Ліза Чернишенко із простріленими ногами вивезла поранених дорослих із гарячої точки, а вісімнадцятирічний В’ячеслав став опікуном для своїх братів та сестер після того, як поховав матір, вбиту рашистами.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски

Перемога на Євробаченні та ганьба російських зірок

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send