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Неймовірна правда про українців: Ліза Чернишенко та інші діти-герої
Війна в Україні позбавила наших дітей справжнього дитинства. Дивіться у програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 20.05.2022, як навіть наймолодші українці виявляють недитячу мужність та героїзм. Ліза Чернишенко із простріленими ногами вивезла поранених дорослих із гарячої точки, а вісімнадцятирічний В’ячеслав став опікуном для своїх братів та сестер після того, як поховав матір, вбиту рашистами.
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