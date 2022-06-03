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Video: Неймовірна правда про українців: украинские звезды, которые были на грани жизни и смерти

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все Буде Добре Неймовірна правда про українців: украинские звезды, которые были на грани жизни и смерти от 03.06.2022 на сайте СТБ
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Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 03.06.2022, в котором услышите истории тех украинских звезд, которые оказались на грани жизни и смерти во время войны.

Музыкант Андрей Хлывнюк в марте попал под минометные обстрелы, когда находился в рядах ТрО. У певца было сильно травмировано лицо, из-за чего его пришлось госпитализировать. Но как только Андрею стало лучше, он сразу же отправился защищать восток Украины. В опасности была и жизнь телеведущего Романа Винтонива, более известного как Майкл Щур. В программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців журналист рассказал, что чувствовал во время вражеских обстрелов.

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Звездные пары, которых разлучила война

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