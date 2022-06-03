Смотрите также
Выпуск от 03.06.2022 |03.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: активизм на Каннском кинофестивале 2022...
Выпуск от 03.06.2022 |03.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: звездные пары, которых разлучила война...
Выпуск от 03.06.2022 |03.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: символы Украины во время войны...
Выпуск от 27.05.2022 |Часть 1 |27.05.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: Каннский кинофестиваль 2022 и фиаско российских спортсмен...
Выпуск от 27.05.2022 |Часть 2 |27.05.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: украинские звезды, потерявшие дом во время войны 2022...
Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 03.06.2022, в котором услышите истории тех украинских звезд, которые оказались на грани жизни и смерти во время войны.
Музыкант Андрей Хлывнюк в марте попал под минометные обстрелы, когда находился в рядах ТрО. У певца было сильно травмировано лицо, из-за чего его пришлось госпитализировать. Но как только Андрею стало лучше, он сразу же отправился защищать восток Украины. В опасности была и жизнь телеведущего Романа Винтонива, более известного как Майкл Щур. В программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців журналист рассказал, что чувствовал во время вражеских обстрелов.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски