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Video: Неймовірна правда про українців: украинские звезды, которые были на грани жизни и смерти

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Неймовірна правда про українців: украинские звезды, которые были на грани жизни и смерти від 03.06.2022 на сайті СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 03.06.2022, в якому почуєте історії тих українських зірок, які опинилися на межі життя та смерті під час війни.

Музикант Андрій Хливнюк у березні потрапив під мінометний обстріл, коли перебував у лавах ТрО. У співака було сильно травмоване обличчя, через що його довелося госпіталізувати. Але як тільки Андрію стало краще, він одразу ж вирушив захищати схід України. В небезпеці було й життя телеведучого Романа Вінтоніва, більш відомого як Майкл Щур. У програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців журналіст розповів, що відчував під час ворожих обстрілів.

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Зіркові пари, яких розлучила війна

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