Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 03.06.2022, в якому почуєте історії тих українських зірок, які опинилися на межі життя та смерті під час війни.

Музикант Андрій Хливнюк у березні потрапив під мінометний обстріл, коли перебував у лавах ТрО. У співака було сильно травмоване обличчя, через що його довелося госпіталізувати. Але як тільки Андрію стало краще, він одразу ж вирушив захищати схід України. В небезпеці було й життя телеведучого Романа Вінтоніва, більш відомого як Майкл Щур. У програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців журналіст розповів, що відчував під час ворожих обстрілів.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски

Зіркові пари, яких розлучила війна