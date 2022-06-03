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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 03.06.2022, в якому почуєте історії тих українських зірок, які опинилися на межі життя та смерті під час війни.
Музикант Андрій Хливнюк у березні потрапив під мінометний обстріл, коли перебував у лавах ТрО. У співака було сильно травмоване обличчя, через що його довелося госпіталізувати. Але як тільки Андрію стало краще, він одразу ж вирушив захищати схід України. В небезпеці було й життя телеведучого Романа Вінтоніва, більш відомого як Майкл Щур. У програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців журналіст розповів, що відчував під час ворожих обстрілів.
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